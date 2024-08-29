Москва, 29 августа, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Строительство трассы М-12, предусмотренное проектом международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай», финансируется в недостаточном объёме, нужна корректировка. К такому выводу пришла Счётная палата России по итогам проверки, пишет 29 августа «Российская газета».

Сергей Русанов / ТАСС

В отчёте государственных аудиторов отмечено, что автомобильные дороги строятся в рамках проекта опережающими темпами. Трасса М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань досрочно введена в эксплуатацию в 2023 году.

«Объём финансирования строительства, который предусмотрен паспортом проекта М-12, недостаточный и нуждается в корректировке», — говорится в публикации.

Уточняется, что в паспорте проекта предусмотрено выделение 587,5 млрд рублей на строительство М-12, тогда как сметная стоимость работ, подтверждённая госэкспертизой, составляет 912,2 млрд рублей.

Строительство автодороги М-12 «Восток» свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан. Работы идут в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры», который реализуется по решению президента. Трасса станет основой транспортного маршрута «Россия» протяжённостью 12 тыс. км, обеспечивающего скоростное автосообщение от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября 2023 года президент России Владимир Путин открыл участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области. Движение по участку открылось на 10 месяцев раньше срока, его протяжённость около 415 км.

В июле вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в 2025 году трассу М-12 продлят от Екатеринбурга до Тюмени. На следующем этапе будет построен обход Тюмени, а трассу продлят до Омска, где также появится обход.