Тюмень, 16 июля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. В 2025 году трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени, сообщил 16 июля вице-премьер Марат Хуснуллин.

Илья Московец Илья/URA.RU/ТАСС

На следующем этапе будет построен обход Тюмени, а трассу М-12 продлят до Омска, где также появится обход, рассказал Хуснуллин журналистам.

«Мы идём от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год. Дальше от Тюмени идём до Омска, с обходом Тюмени и обходом Омска», — сказал вице-премьер.

Как передавало ИА Регнум, также 16 июля Хуснуллин сообщил журналистам, что участок трассы М-12 в обход Набережных Челнов будет, вероятно, запущен до конца 2024 года. В апреле специалисты оценили техническую готовность магистрали на территории Татарстана в 50%.

Федеральная трасса М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень, общая протяжённость которой составит 1980 км, является одним из основных участков международного транспортного маршрута «Россия».

В сентябре 2023 года, на десять месяцев раньше срока, был открыт участок трассы М-12 протяжённостью 415 км от Москвы до Арзамаса. Таким образом, автомобильная дорога связала Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.

16 июля президент России Владимир Путин дал старт движению на новом, последнем участке трассы М-11 Москва — Петербург. Был открыт Северный обход Твери.

Открывая новые участки дорог, Россия делает ещё один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети, сказал Путин. Надёжные дороги — одно из ключевых условий динамичного роста экономики, они повышают инвестиционную привлекательность регионов, улучшают качество жизни людей и способствуют развитию внутреннего туризма, добавил президент.