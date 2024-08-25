Москва, 25 августа, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом 25 августа сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Как стало нам известно, прилетело в пункт временной дислокации бандеровцев. Погибших около 40», — приводит его слова MK.RU.

Отмечается, что удар пришёлся по улице Полевой в Слободском районе Харькова.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа подразделения российской группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской области склад беспилотников и до 170 украинских военных. Российские бойцы нанесли на волчанском и липцовском направлениях удары по отрядам и военной технике трёх бригад ВСУ и одного пограничного отряда.

17 августа украинское издание «Страна. ua» сообщало, что в Харькове прогремели взрывы.