Москва, 29 августа, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Российским властям достоверно известно, что украинские боевики похищают мирных жителей Курской области. При этом есть даже предварительные списки похищенных. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

ИА Регнум

По словам Мирошника, укронацисты хватают мирных жителей — мужчин, женщин, ребят, сажают в грузовики и вывозят в неизвестном направлении. И тому есть свидетели.

«Сведения или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?» — отметил посол в разговоре с «РИА Новости».

Родион Мирошник также заявил, что военные ВСУ ведут себя как откровенные террористы-боевики, держат родственников похищенных в неведении, скрывают о них информацию. Террористы готовы использовать любые методы для достижения своих целей.

«Целью похищений может быть пополнение обменного фонда, о котором говорил глава киевского режима Зеленский», — заключил дипломат.

Темой похищений, по информации посла, занимаются Минобороны и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Как сообщало ИА Регнум, боец Вооружённых сил Украины, который похищал мирных жителей Курской области, задержан, рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Бандеровцы, избивавшие и грузившие в машины мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи Курской области, попались в руки русских бойцов, сказал Рогов, добавив, что ВСУ похищали и солдат срочной службы.

Замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Лисняк заявил, что иностранные наёмники ВСУ похищали и насиловали женщин в Харьковской области, факты таких преступлений зафиксированы. Он добавил, что часть женщин в результате погибли.