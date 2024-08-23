Дамаск, 23 августа, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Израильская боевая авиация вечером 23 августа нанесла удары по объектам в центральной части Сирии, в результате чего семь человек получили ранения. Об этом сообщило сирийское министерство обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ведомство отметило, что атака велась из воздушного пространства северного Ливана. Удары наносились примерно в 19:35 по местному времени (совпадет с московским).

Также после ударов был выявлен материальный ущерб. В оборонном ведомстве добавили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить часть воздушных целей.

Ранее газета «Аль-Ватан» написала, что Израиль бил по объектам в сирийской провинции Хомс.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 23 августа в центре Дамаска раздались звуки взрывов. При этом в городе работала система ПВО, которую военные задействовали для перехвата воздушных целей. Жители Дамаска стали свидетелями того, как сирийские вооружённые силы ведут огонь по объектам в небе.

10 июля Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре Сирии в районе Голанских высот. Израильские военные утвреждали, что сирийские войска использовали эту инфраструктуру в нарушение соглашения 1974 года о разъединении.