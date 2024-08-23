В небе над Дамаском раздались звуки взрывов
В небе над Дамаском раздались звуки взрывов на фоне работы систем ПВО
Дамаск, 23 августа, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Звуки взрывов раздались в центре Дамаска на фоне работы системы противовоздушной обороны (ПВО), которую задействовали для перехвата воздушных целей. Об этом сообщило агентство SANA.
Жители города видели, как силы ПВО стреляли по объектам в небе. Позднее в материале агентства появилась информация, что средства противовоздушной обороны отражали атаки Израиля в небе над пригородом Дамаска.
Как сообщало ИА Регнум, 10 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военной инфраструктуре Сирии в районе Голанских высот. Израильские военные заявили, что сирийские войска использовали эту инфраструктуру в нарушение соглашения 1974 года о разъединении. Ответственность за все действия на территории ЦАХАЛ возложили на Вооружённые силы Сирии, обвинив армию в «попытках нарушения суверенитета» государства.
31 июля израильская авиация совершила налёт на Тегеран. В результате удара погибли глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) проинформировал, что для удара Израиль использовал снаряд малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг.
В КСИР также добавили, что убийство Хании еврейское государство организовало при поддержке США.