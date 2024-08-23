Дамаск, 23 августа, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Звуки взрывов раздались в центре Дамаска на фоне работы системы противовоздушной обороны (ПВО), которую задействовали для перехвата воздушных целей. Об этом сообщило агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Жители города видели, как силы ПВО стреляли по объектам в небе. Позднее в материале агентства появилась информация, что средства противовоздушной обороны отражали атаки Израиля в небе над пригородом Дамаска.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военной инфраструктуре Сирии в районе Голанских высот. Израильские военные заявили, что сирийские войска использовали эту инфраструктуру в нарушение соглашения 1974 года о разъединении. Ответственность за все действия на территории ЦАХАЛ возложили на Вооружённые силы Сирии, обвинив армию в «попытках нарушения суверенитета» государства.

31 июля израильская авиация совершила налёт на Тегеран. В результате удара погибли глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) проинформировал, что для удара Израиль использовал снаряд малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг.

В КСИР также добавили, что убийство Хании еврейское государство организовало при поддержке США.