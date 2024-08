Москва, 28 августа, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Россия в качестве ответа на русофобский курс администрации президента США Джозефа Байдена на постоянной основе закрывает въезд в страну для 92 граждан США, заявил 28 августа МИД РФ.

Ken Cedeno — Pool via CNP/Global Look Press

В список включены руководители и сотрудники силовых ведомств и спецслужб, главы ключевых компаний ВПК и финансовых учреждений, поставляющих киевскому режиму оружие и деньги, отметил МИД.

Кроме того, ограничения введены в отношении сотрудников ведущих изданий «либерал-глобалистского толка», причастных к изготовлению и распространению фейков о России и российской армии, в том числе The Wall Street Journal, The Washington Post и The New York Times, сказано в публикации.

«В «стоп-лист» включены также сотрудники редакций и репортёры ведущих изданий либерал-глобалистского толка, причастные к изготовлению и распространению «фейков» о России и российских вооружённых силах, пропагандистскому «прикрытию» развязанной Вашингтоном «гибридной войны», — заявил МИД.

Москва продолжит практику введения запрета на въезд в РФ тех, кто вовлечён в антироссийскую деятельность, сказано также в заявлении министерства.

«Напоминаем нынешним властям США о неотвратимости наказания за враждебные действия, идёт ли речь о прямом поощрении Зеленского и его подручных к совершению актов агрессии и террористических нападений или попытках вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации», — добавил МИД.

Как передавало ИА Регнум, в июле МИД сообщил, что Москва в ответ на продолжительное введение японской стороной антироссийских санкций приняла решение о бессрочном запрете въезда в РФ 13 японским гражданам. В список вошли в том числе руководители крупных компаний, включая Rakuten и Toyota Motor.

Также в июле МИД сообщил о введении персональных санкций в отношении 99 граждан Канады. Въезд в Россию был закрыт в том числе для ряда депутатов, чиновников, предпринимателей, менеджеров компаний ВПК, экспертов и руководителей медиа, обеспечивающих команде премьер-министра Канады Джастина Трюдо «аналитическое и пропагандистское прикрытие», отметило министерство.