Москва, 1 июля, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Россия в порядке контрмер закрывает въезд на свою территорию на постоянной основе для 99 граждан Канады. Об этом говорится в опубликованном на сайте российского МИД заявлении.

РИА Новости / Антон Денисов

«В связи с очередными «волнами» антироссийских санкций, которые правящий в Канаде режим Джастина Трюдо объявляет всякий раз, когда необходимо выслужиться перед Вашингтоном и «морально поддержать» пронацистские власти в Киеве, с российской стороны в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе для 99 канадских граждан, активно вовлеченных в разработку и реализацию русофобского курса официальной Оттавы», — сказано в тексте заявления.

Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что Россия традиционно по-доброму относится к народу Канады, отделяя его от нынешней политической элиты, которая культивирует ненависть ко всем, кто «бросает вызов либерал-глобалистскому миропорядку».

«Именно поэтому в ответ на «ковровые» рестрикции, под которые Оттава — даже с перебором по сравнению с американским «старшим братом» — регулярно подводит не только российских руководителей, учёных, выдающихся артистов и спортсменов, но и рядовых граждан, в наш «стоп-лист» выверенно включены деятели, разжигающие вражду и посильно помогающие преступному режиму (Владимира) Зеленского», — подчеркнули в дипведомстве.

Так, в опубликованном списке из 99 человек значатся члены канадского парламента парламентарии, чиновники, предприниматели, менеджеры компаний ВПК, эксперты и руководители медиа, «обеспечивающие команде Трюдо аналитическое и пропагандистское «прикрытие».

Как передавало ИА Регнум, 13 июня Канада расширила антироссийский санкционный список. Оттава наложила рестрикции на авиакомпанию «Победа», «Российскую газету» и телеканал «Санкт-Петербург», а также на министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину и Владислава Третьяка.

Посол России в Канаде Олег Степанов отметил, что новые санкции демонстрируют отчаяние Канады и её бессилие на международной арене. Он напомнил, что на советского хоккеиста Владислава Третьяка наложили санкции уже во второй раз. При этом, по словам дипломата, вратарь хоккейной сборной СССР является легендой в самой Канаде. Подобный шаг говорит о «горечи и гневе», которые испытывает канадское правительство. Степанов добавил, что власти Канады ведут себя лицемерно, рассуждая о своей приверженности демократии и свободам, а на деле нарушая эти принципы.

Президент Владимир Путин 6 мая заявил, что санкции, введённые недружественными странами против России, привели совсем не к тому результату, которого ждали на Западе. Получился обратный эффект — российская экономика растёт. Противники хотели разрушения РФ, закрытия производств, но у них ничего не получилось, подчеркнул глава государства.