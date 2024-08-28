Москва, 28 августа, 2024, 17:45 — ИА Регнум. В центре Москвы полицейский автомобиль марки Toyota Camry сбил самокатчика и протащил его по асфальту. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Авария произошла на Нижегородской улице. По словам очевидцев, пострадавший двигался по проезжей части на арендованном самокате, затем произошло столкновение полицейским автомобилем. В результате инцидента самокатчик получил травмы, его увезли на скорой в больницу.

Авторы публикации полагают, что после столкновения машина не смогла сразу остановится и протащила самокат по дороге.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая 11-летний ребёнок, передвигавшийся на велосипеде, столкнулся с 21-летним мужчиной, ехавшим на электросамокате по тротуару. Мальчика госпитализировали.

На юго-востоке Москвы 11-летнюю девочку сбил мужчина на электросамокате. После наезда на девочку он бросил самокат и сбежал с места происшествия. Ребенка доставили в больницу.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который на электросамокате сбил ребёнка и покинул место происшествия. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. В отношении задержанного 21-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.