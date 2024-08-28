Самара, 28 августа, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Самарской художнице Ирине Измайловой, изготовившей взрывчатку после получения угроз от спецслужб Украины, предъявили обвинения в государственной измене и хранении взрывчатки, ей грозит до 25 лет лишения свободы, сообщила 28 августа адвокат Измайлова Евгения Рыжкова.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

В 2022 Ирина Измайлова находилась в отпуске в Кишиневе и познакомилась с группой лиц, в числе которых оказались сотрудники спецслужб Украины, отмечает «Газета.Ru». Они стали угрожать женщине и её родственникам, живущим на Украине, и сумели запугать Измайлову, сказано в материале.

Женщина согласилась изготовить взрывчатое вещество в домашних условиях, но потом передумала и уничтожила его. В августе 2023 года у Измайловой прошли обыски, силовики изъяли стол, на котором она изготавливала взрывчатку, и обнаружили на нём 0,25 гр взрывчатого вещества.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Она уже признала вину в изготовлении взрывчатых веществ, но следователи также заподозрили Измайлову в госизмене и хранении взрывчатки, ей грозит до 25 лет колонии, сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, в июле ФСБ сообщила о предотвращении теракта на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». На проходящего военную службу на авианосце россиянина 2000 года рождения через мессенджеры вышел сотрудник украинских спецслужб, который начал склонять военнослужащего к совершению теракта на крейсере, используя психологическое воздействие — от обещаний выезда за границу по поддельным документам и крупного вознаграждения до угроз привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям, отмечала служба.

В феврале ФСБ задержала 46-летнего агента СБУ, причастного к диверсиям на Московской железной дороге. По данным ведомства, в конце ноября 2022 года мужчину под видом беженца из Латвии направили в Россию для осуществления террористической деятельности. По указу куратора СБУ он поджёг два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД. В отношении уроженца Харьковской области возбудили уголовное дело по статье о диверсиях. В ходе допроса задержанный признался, что начал сотрудничать с украинскими и польскими спецслужбами из-за угроз его дочери.