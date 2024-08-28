Берлин, 28 августа, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Войска Вооружённых сил Украины (ВСУ) проводят массовую эвакуацию личного состава из Красноармейска в Донецкой Народной Республике, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

Sergei Chuzavkov/Global Look Press

«То, что происходит к востоку от Покровска (украинское название Красноармейска — Прим. ред.), похоже на крупномасштабный отход оставшихся украинских сил», — написал Репке в социальной сети Х.

Журналист добавил, что скорость продвижения российских военных на этом участке фронта и жалобы со стороны украинских бойцов говорят о том, что оборона ВСУ на данном направлении обрушилась.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ситуация для бойцов ВСУ под Красноармейском является катастрофической.

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что в зоне боевых действий под Красноармейском сложилась наиболее трудная для украинских бойцов ситуация. Исходя из этого, по его словам, принято решение об усилении красноармейского направления.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы ВСУ считают, что провал на красноармейском направлении связан с их истощённостью боевыми действиями и нехваткой личного состава. Об этом 22 августа написало британское издание The Economist. Украинский военный Дублин заявил журналистам, что трудности армии усугубляются «идиотскими» порядками.

ВСУ начали покидать позиции в восточной части села Карловка на красноармейском направлении. Благодаря действиям российских военных на этом участке фронта украинские подразделения лишились существенной части логистических путей, необходимых для прибытия резервов и подкреплений, проинформировали 24 августа в силовых структурах ДНР.