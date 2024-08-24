ДНР, 24 августа, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали покидать позиции в восточной части села Карловка на красноармейском направлении. Об этом 24 августа сообщили в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

«В Карловке на востоке противник не выдерживает натиска, с части позиций [ВСУ] просто бегут», — привело слова представителя силовых структур ДНР ТАСС.

Отмечалось, что благодаря действиям российских военных на этом участке фронта украинские подразделения лишились существенной части логистических путей, необходимых для прибытия резервов и подкреплений.

Ранее, 23 августа, в силовых структурах ДНР сообщали о взятии под огневой контроль ряда тыловых позиций украинских формирований у Карловки. Это позволит российским военным ослабить оборону ВСУ на данном участке линии боевого соприкосновения.

Днём ранее британское издание The Economist заявило, что украинские боевики связывают провал под Красноармейском (украинское название — Покровск) с истощённостью боевыми действиями и нехваткой живой силы. По их словам, всё это усиливается «идиотскими» порядками в ВСУ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 20 августа признал, что украинские войска на покровском и торецком направлениях в ДНР попали в сложную ситуацию.