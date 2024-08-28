Москва, 28 августа, 2024, 14:19 — ИА Регнум. В Курской области сформировали аварийный резерв оборудования для своевременного восстановления электроснабжения, сообщили 28 августа в пресс-службе Минэнерго.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Глава министерства Сергей Цивилёв провёл совещание с врио главы Курской области Алексеем Смирновым по вопросам обеспечения стабильного энергоснабжения региона.

«По решению правительства России в регионе сформирован аварийный резерв необходимого оборудования для своевременного восстановления электроснабжения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там также подчеркнули, что вопросы, связанные с обеспечением электроэнергии, находятся под личным контролем главы министерства. Минэнерго держит на особом контроле вопрос минимизации аварийных ситуаций и его оперативного реагирования на них.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, состоявшегося 22 августа.

Так, кабмину поручено обеспечить компенсацию ущерба, нанесённого промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, которые пострадали от обстрелов и терактов украинских вооружённых формирований, а также во время проведения контртеррористической операции.

Также российский лидер утвердил поручение о рассмотрении вопроса о дополнительной потребности приграничных областей в получении специального транспорта.

Также правительству поручено обеспечить беззаявительный характер выплат единовременной материальной помощи пострадавшим жителям, а также организовать бесперебойный доступ в интернет и к радиотелефонной связи.