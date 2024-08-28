Москва, 28 августа, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Усиление контроля за «серыми» заработными платами направлено на улучшение жизни граждан, получающих зарплату «в конвертах». Такое мнение 28 августа корреспонденту ИА Регнум высказал глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя предложение Минэкономразвития России увеличить перечень поводов для выездных проверок в случае перевода сотрудников в самозанятые, а также усилить контроль за «серыми» зарплатами.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Власти предложили расширить перечень индикаторов риска, сигнализирующих о возможных нарушениях обязательных требований в сфере трудового права. К перечню предлагается добавить в том числе новые критерии, которые могут указывать на использование работодателем практики серых зарплат, а также самозанятых в качестве фактических работников. Также в Минэкономразвития предложили добавить ряд пунктов в список индикаторов риска. К примеру, начисление заработной платы за каждый месяц предыдущего квартала ниже минимальной оплаты труда (МРОТ) 60 и более работникам, если они составляют большую часть от штата. Кроме того, под особый контроль попадают случаи отсутствия снижения численности работников при сокращении фонда оплаты труда от 80% и другие пункты.

«Это абсолютно правильное решение. Ещё большие суммы выплачиваются в нерегулируемой сфере, где не платятся налоги в бюджет. Цифра в почти 13 трлн рублей «в серой» зоне по выплатам зарплат в конвертах довольно большая, хотя она уменьшается по отношению к ВВП. Поэтому необходимо навести порядок в этой сфере, чтобы все работодатели реально учитывали заработную плату своих работников и показывали её, а также платили соответствующие налоги», — отметил Аксаков.

По его словам, современные цифровые технологии позволяют отследить реальные зарплаты работников той или иной организации, выявлять нарушения и реагировать на них. Законы должны исполняться всеми. Если есть те, кто не исполняет закон, это неравные условия конкуренции. И это разрушает саму экономическую систему. Поэтому всех нужно ставить в равные условия. В результате этих мер в выигрыше будут граждане, которые будут получать реальную зарплату и смогут пользоваться всеми благами, которые им предоставляет государство в связи с их реальными доходами, подчеркнул Аксаков.

Как передавало ИА Регнум, минимальный размер оплаты труда в России с 2025 года вырастет на 15%. Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин 10 июня, со следующего года МРОТ будет связан с медианной зарплатой, которую получают большинство занятых в экономике. При этом премьер добавил, что к 2030 году МРОТ достигнет не менее чем 35 000 рублей в месяц.

Президент Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 7 июня заявил, что с 2025 года МРОТ в России составит 48% медианной зарплаты и будет равен около 22 тыс. рублей.

Путин в своём указе «О национальных целях развития России» поручил обеспечить повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами и к 2030 году добиться повышения МРОТ вдвое, до 35 тыс. рублей. В документе отмечается, что достижение таких показателей будет свидетельствовать о выполнении национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи».

Президент 4 апреля объявил о планах продолжить индексацию МРОТ. В ближайшие годы, указал глава государства, этот показатель должен вырасти вдвое и к 2030 году составить 35 тыс. рублей. Также президент призвал сделать всё, чтобы заработные платы в стране выплачивались в полном объёме и без каких-либо задержек.