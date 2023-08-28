Москва, 28 августа, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Социально-экономической ситуации в Омской области была посвящена рабочая встреча президента России Владимира Путина с врио главы региона Виталием Хоценко. Об этом сообщила 28 августа пресс-служба Кремля.

В начале встречи Хоценко отметил, что за пять месяцев руководства Омской областью он детально познакомился с регионом, его потенциалом, планами и потребностями. Ключевое направление для прироста — оборонная промышленность. Область в текущем году получила 50 млрд рублей выручки — вдвое больше, чем годом ранее. На оборонку работают 30 тыс. человек, прирост составил 10 тыс. за два года.

Новое направление в сельском хозяйстве — теплицы, закрытый грунт на площади 60 гектар. Работать в этой сфере будет 1 тыс. человек, инвестиции оцениваются в 30 млрд рублей. Область будет претендовать на льготное финансирование.

В логистике, добавил Хоценко, планируется за три года создать 200 тыс. кв. метров логистических площадей, 3 тыс. рабочих мест, получить 17 млрд рублей инвестиций. Область должна полностью закрыть потребность во внутренней логистике — обеспечить все федеральные продуктовые сети.

Путин отметил, что Хоценко, не так давно работающий в Омске, взял «в целом старт очень хороший». Ему не стоит забывать о ключевых вопросах, непростых и долгоиграющих. Это экологическая ситуация, ЖКХ, в том числе коммунальные сети, и обманутые дольщики. Вопрос с дольщиками — их две с небольшим тысячи семей — надо довести до конца.

«Надо работать с теми загрязнителями, которые функционируют. У нас есть соответствующие программы, есть законы, принятые на этот счёт. Сейчас не буду всё воспроизводить, Вы и так всё знаете, и производственники всё знают. Нужно добиваться того, чтобы они исполняли все требования, предъявляемые законом», — сказал Путин об улучшении экологической ситуации.

Врио губернатора Омской области рассказал главе государства о планах по строительству школ: четыре в этом году и ещё четыре — в следующем. Капремонт будет проведён в 21 школе, заявки поданы ещё на 46 школ.

В текущем году будет введено в эксплуатацию 25 км новых дорог, ещё 280 км — отремонтировано. Трасса на выезде из Омска осенью получит четыре полосы вместо двух, рассказал Хоценко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Хоценко заявил, что местным бюджетам Омской области выделено более 46 млн рублей для поддержки участников СВО и их семей. Эти деньги пойдут на бесплатное школьное питание в 5-11-х классах, освобождение от родительской платы в детских садах и группах продлённого дня. Дети участников спецоперации смогут бесплатно ходить в спортивные секции. Власти продолжат расширять круг мер поддержки, заверил глава региона.