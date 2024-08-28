Флорида, США, 28 августа, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 опрокинулась при посадке на морскую платформу, сообщила пресс-служба компании SpaceX.

SpaceX /Global Look Press

«После успешного подъёма первая ступень ускорителя Falcon 9 перевернулась после приземления на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas», — говорится в сообщении компании в соцсети X (бывшая Twtitter).

В настоящее время специалисты SpaceX оценивают состояние ускорителя. Уточняется, что запуск был 23-й по счёту.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля Федеральное управление гражданской авиации Соединённых Штатов Америки (FAA) разрешило компании SpaceX возобновить полёты ракет-носителей Falcon 9, приостановленные после аварии 11 июля.

Отмечалось, что SpaceX предоставила FAA доклад об аварии ракеты-носителя Falcon 9, в котором описаны действия, направленные на исправление нештатной ситуации.

11 июля во время пуска Falcon 9 с космическими аппаратами Starlink в качестве полезной нагрузки произошло преждевременное отключение двигателей второй ступени ракеты-носителя. Этот сбой стал первым за семь лет инцидентом, произошедшим во время запуска аппаратов данного типа.