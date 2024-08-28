Варшава, 28 августа, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Двое солдат из Польши получили ранения при передаче оружия во время смены поста на границе с Белоруссией. Об этом сообщило оперативное командование вооружённых сил Польши в соцсети Х.

Global Look Press/Attila Husejnow/Keystone Press Agency

По их данным, несчастный случай произошёл около 18:45 рядом с населенным пунктом Нова-Лука. Во время передачи оружия произошли неконтролируемые выстрелы. В связи с произошедшим пострадал солдат 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии. Военному оказали необходимую помощь и госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает. Помимо этого, в ходе инцидента пострадал ещё один военнослужащий. Он получил ранение в палец, из-за чего военного отправили в больницу.

В ведомстве добавили, что военная полиция разбирается в произошедшем.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа в воздушное пространство Польши якобы вторгся беспилотный летательный аппарат. По данным оперативного командования ВС Польши, объект пересёк границу в районе украинского Червонограда — города в Львовской области. На поиски летательного аппарата отправили военных.

Ранее польские военные нашли потерявшийся американский беспилотник MQ9 Reaper, который был запущен в Румынии. Он упал возле аэродрома Мирославец.