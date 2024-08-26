Варшава, 26 августа, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат, предположительно, вторгся в воздушное пространство Польши. Об этом заявил оперативный командующий польскими вооружёнными силами генерал Мачей Клиш, сообщает 26 августа агентство РАР.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам генерала, беспилотник, вероятно, находится на территории гмины Тышовце.

По данным оперативного командования ВС Польши, объект пересёк границу в районе украинского Червонограда — города в Львовской области. Отмечается, что речь вряд ли идёт о ракете, скорее о беспилотнике. Летательный аппарат ищут военные.

Ранее оперативное командование сообщило в соцсети X, что из-за «интенсивной активности» российской дальней авиации Польша и её союзники подняли в небо свои самолёты. В армии предупреждали, что на юго-востоке страны возможен «повышенный уровень шума».

Как сообщало ИА Регнум, в марте польские военнослужащие нашли потерявшийся американский беспилотник MQ9 Reaper, который был запущен в Румынии и упал возле аэродрома Мирославец.