Варшава, 19 марта, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Польские военнослужащие нашли потерявшийся принадлежащий американской армии беспилотник MQ9 Reaper, он упал возле аэродрома Мирославец, пока можно точно сказать, что авария произошла не из-за потери сигнала GPS, заявил 19 марта журналистам инспектор Военно-воздушных сил (ВВС) Польши генерал Ирениуш Новак.

ABACA/ТАСС

«На эту тему было много спекуляций в прессе. Могу сказать, что уже на первый взгляд здесь не идет речь о GPS», — сказал он.

Новак сообщил, что БПЛА 18 марта выполнял тренировочный полёт. Его запустили в Румынии, после чего он должен был в автоматическом режиме приземлиться на аэродроме Мирославец. Румынские военные потеряли связь с беспилотником и сообщили об этом польским коллегам, пытаясь передать контроль над аппаратом, но этого не получилось сделать.

«В связи с вышеизложенным было принято решение о том, что будет предпринята попытка принудительного приземления», — сообщил Новак.

Генерал объяснил, что рядом с каждым военным аэродромом есть специальная незаселённая зона, где пилоты могут сбросить лишний груз самолёта в случае аварийной посадки или катапультироваться. На этой территории и упал Reaper. По словам Новака, беспилотник нашли через девять минут после падения. Он отметил, что аппарат принадлежит США, поэтому причины аварии будут выяснять американские специалисты, а польские эксперты будут только им помогать.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта пресс-служба польских вооружённых сил Польши сообщила о потери связи с американским MQ-9 Reaper. В ведомстве отметили, что на нём не было вооружений, полиция оцепила территорию возле аэродрома, где ожидали аварийной посадки БПЛА.

Базу беспилотных летательных аппаратов, включая Reaper, развернули в Румынии в начале 2021 года, а также планируют создать новую базу на побережье Чёрного моря. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с ИА Регнум заявил, что это будет прямой угрозой безопасности России в регионе.