Москва, 28 августа, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Атаки ВСУ на российские объекты хранения нефтепродуктов чувствительны для страны, но не критичны. Такое мнение 28 августа корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя атаку украинских беспилотников на ёмкости с нефтепродуктами в Котельниче в Кировской области.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

Губернатор региона Александр Соколов сообщил, что в результате прилёта БПЛА в Котельнич никто не пострадал, возгорания не произошло, ситуация под контролем. Украинские дроны атаковали регион впервые.

«Нефтепродукты являются «кровью» для ведения боевых действий, поэтому киевский режим будет стремиться уменьшить их запасы и возможность подвоза горюче-смазочных материалов на передовую. Именно поэтому в последнее время участились удары ВСУ дронами по этим объектам в разных регионах России. Россия является одним из крупнейших в мире производителей нефтепродуктов. Киев бьёт по резервам нефтепродуктов, пытаясь сократить их запасы, находящиеся в нефтехранилищах. Это чувствительно для России, но не критично», — подчеркнул Михайлов.

Он отметил, что дроны могут быть разных типов, поэтому можно предположить, что западные системы наведения могли довести беспилотник самолётного типа до Кировской области. Также есть версия, что дрон был выпущен диверсантами с территории России. Вполне возможно, что этот беспилотник обладает какими-то новыми системами невидимости, именно поэтому он смог пролететь незамеченным российскими ПВО. Сейчас неизвестно, с какими техническими характеристиками беспилотники поступают на Украину из стран Запада, а также какая модель атаковала ёмкость с нефтепродуктами в Кировской области, добавил политолог.

По его словам, в последнее время Россия также начала атаковать подобные нефтехранилища на Украине, и это нужно делать регулярно, чтобы уничтожить всю инфраструктуру Украины и избежать любых попыток киевского режима вести боевые действия.

«Сейчас сотрудники профильных ведомств изучают, как беспилотник смог пролететь более тысячи километров. Если будет иная версия его прилёта, например, не с территории Украины, то об этом вряд ли кто-то заявит, чтобы выявить тех, кто мог это сделать. Также изучаются и осколки этого БПЛА», — уточнил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, кировский аэропорт Победилово работает в штатном режиме после атаки украинского беспилотника на ёмкость для хранения нефтепродуктов в соседнем городе Котельнич.

Губернатор Кировской области 28 августа также сообщил, что два беспилотника сбиты в Кировской области, ещё три упали на территорию комбината «Зенит»в Котельниче и загорелись. Он уточнил, что возгорание было оперативно ликвидировано, повреждений нет. Вместе с этим глава региона отметил, что атака беспилотников не нарушила деятельности предприятия.