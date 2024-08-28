Москва, 28 августа, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Минэкономразвития России предложило увеличить перечень поводов для выездных проверок в случае перевода сотрудников в самозанятые, а также усилить контроль за «серыми» зарплатами, пишет РБК со ссылкой на письмо директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александра Вдовина.

Ника Егорова

«К перечню предлагается добавить в том числе новые критерии, которые могут указывать на использование работодателем практики «серых» зарплат, а также самозанятых (то есть плательщиков налога на профессиональный доход в четыре или шесть процентов) в качестве фактических работников», — говорится в документе.

Также в Минэкономразвития предложили добавить ряд пунктов в список индикаторов риска. К примеру, начисление заработной платы за каждый месяц предыдущего квартала ниже минимальной оплаты труда (МРОТ) 60 и более работникам, если они составляют большую часть от штата.

Кроме того, под особый контроль попадают случаи отсутствия снижения численности работников при сокращении фонда оплаты труда от 80% и другие пункты.

Соответствующий документ уже направлен замглавы аналитического центра при правительстве Михаилу Прядильникову.

Как передавало ИА Регнум, минимальный размер оплаты труда в России с 2025 года вырастет на 15%. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, со следующего года МРОТ будет связан с медианной зарплатой, которую получают большинство занятых в экономике.

Президент Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что с 2025 года МРОТ в России составит 48% медианной зарплаты и будет равен около 22 тыс. рублей.