Курск, 28 августа, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Житель Курска Сергей Катречко почти неделю искал свою мать, которая, спасаясь от обстрелов киевских боевиков, ушла из дома в Судже в чём была — в домашнем халате и тапочках. Прячась, она заблудилась, сбивалась с пути.

ИА Регнум Суджа

Уже позже выяснилось, что женщина за 14 часов прошла 50 км пешком.

Сам Сергей Катречко живёт с семьей в Курске, его мать Наталья Васильевна — в Судже. Она пропала во время обстрелов ВСУ 6 августа. Мужчина сразу начал поиски, обратился к волонтёрам и полиции. Лишь после почти недельных поисков ему позвонили волонтёры и сказали, что нашли его мать живой.

«Она сейчас эвакуирована в ПВР, к психологу ходит, у неё стресс. Когда обстрелы начались она вышла из дома и пошла. Заблудилась, пошла туда, вышла не знает где, лесами, посадками, полями, где она только не ходила. С шести утра она ходила, нашли её только вечером», — рассказал «РИА Новости» сын Натальи Васильевны.

Мужчина мать ещё не видел, её поселили в пункт временного размещения.

Как сообщало ИА Регнум, супруг расстрелянной украинскими военными 24-летней беременной жительницы Курской области Артём Кузнецов рассказал, что во время атаки жена закрыла собой двухлетнего сына от пуль и тем самым спасла ему жизнь. По его словам, мальчика ранило, но он выжил.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что получил много фотографий с мирными жителями Курской области, расстрелянными боевиками ВСУ.