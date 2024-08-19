Курск, 20 августа, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что получил много фотографий с мирными жителями Курской области, расстрелянными боевиками ВСУ. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном 19 августа в его Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апти Алаудинов

«Я получил огромное количество фотографий, на которых я увидел мирных жителей, которые были просто расстреляны в упор, в голову, в затылок… Это очень тяжело осознавать», — сказал Алаудинов, выразив соболезнования их родным и близким и пообещав отомстить за погибших.

Также он сообщил, что боевики киевского режима в городе Судже обустраивают позиции в воспитательных учреждениях, используя детей и преподавателей в качестве живого щита.

18 августа сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о поимке боевика ВСУ, похищавшего мирных жителей Курской области и издевавшегося над ними. На допросе тот признался в военных преступлениях.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины атаковали Курскую область 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. По данным Министерства обороны России на 19 августа, ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли до 3800 военнослужащих, 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортёров, 281 боевую бронированную машину, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, а также семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три HIMARS и одну MLRS американского производства.