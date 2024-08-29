Отражение атаки беспилотника в Россошанском районе Воронежской области спровоцировало возгорание вблизи взрывоопасных предметов, потребовалась эвакуация в пункт временного размещения жителей двух населенных пунктов, сообщил в Telegram-канале 28 августа губернатор региона Александр Гусев. По его словам, возгорание удалось ликвидировать местными силами, детонации не произошло. Таким известием ознаменован новый, 916-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

Всего, по данным Минобороны, в течение прошедшей ночи над территорией Воронежской области дежурными средствами ПВО были уничтожены восемь украинских дронов самолётного типа. Ещё четыре сбиты в Ростовской области.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», — отметил ранее ростовский губернатор Василий Голубев.

Несколько раз за ночь ракетная опасность объявлялась в Курской области. По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, рано утром украинский снаряд был сбит в небе системами ПВО.

Тем временем расчёты РСЗО «Торнадо-С» уничтожают противника в курском приграничье, соответствующие видеокадры обнародовало Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911870" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа РСЗО «Торнадо-С» в курском приграничье

Артиллеристы группировки войск «Север» поражают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, узлы связи, средства противовоздушной обороны и другие важные цели Вооруженных сил Украины (ВСУ), пояснили в оборонном ведомстве.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.