Россошь, Воронежская область, 28 августа, 2024, 06:05 — ИА Регнум. На территории Россошанского района Воронежской области утром 28 августа дежурные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили беспилотник самолётного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений, заявил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

По его словам, при падении фрагментов беспилотника возникло возгорание около взрывоопасных объектов. Детонации не произошло. Оперативные службы приняли решение временно эвакуировать жителей двух населённых пунктов, уточнил Гусев в Telegram-канале.

В районном центре для людей развернули пункт временного пребывания. Силами местных служб возгорание ликвидировали. Жители вернулись в свои дома.

Несмотря на это, опасность атаки беспилотников в Воронежской области сохраняется, предупредил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 августа российские силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили украинские беспилотники над Воронежской областью. Падение обломков привело к пожару, а также вызвало детонацию взрывоопасных объектов.

Детонация в Острогожском районе прекратилась вечером 25 августа. В ходе взрывов были повреждены ряд дачных домов и автомобиль. Пострадавшую женщину доставили в больницу. Для обследования территорий власти закрыли несколько населённых пунктов.