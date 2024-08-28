Украина, 28 августа, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Пожилая жительница города Волчанска Харьковской области в течение трёх суток добиралась к позициям российских войск. 72-летняя женщина рассказала о полученном ранении из-за атаки украинского беспилотника, во время которой погибли две её спутницы.

Иван Шилов ИА Регнум

В беседе с «РИА Новости» женщина уточнила, что вышла в сторону российских позиций 3 августа.

«В обед дрон упал, взрыв я только услышала, и всё… Они обе мертвы остались там, сгорели, а потом я уже шла, потихоньку ползла, шла. Услышала речь какую-то, я сначала испугалась, упала, потеряла сознание, открыла глаза, а возле меня ребятишки», — продолжила женщина.

Военнослужащие РФ обнаружили её 6 августа и доставили в больницу.

Заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Лина Шевченко уточнила, что пострадавшая при поступлении была в тяжёлом состоянии. У женщины выявили переломы костей лицевого скелета, множественные раны головы, грудной клетки, поясницы, верхних и нижних конечностей. В настоящее время пациентка готовится к выписке, её заберут проживающие в России родственники.

Как сообщало ИА Регнум, в Харьковской области украинские боевики обстреливали дома мирных жителей и гражданских автомобилей на территории Харьковской области, заявил 25 августа глава российской администрации региона Виталий Ганчев. На освобождённой российскими военными части области наблюдается неспокойная обстановка, добавил он.