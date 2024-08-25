Москва, 25 августа, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Украинские боевики ведут обстрелы домов мирных жителей и гражданских автомобилей на территории Харьковской области. Об этом 25 августа рассказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

По словам Ганчева, на освобождённой российскими военными части Харьковской области наблюдается неспокойная обстановка.

«ВСУ ведут обстрелы домов мирных жителей и гражданских автомобилей», — процитировало его слова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об ударе украинских формирований ночью по посёлку Ракитное. Он уточнил, что в результате этого погибли не менее пяти мирных жителей.

Позднее в этот же день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрела белгородского села Ракитное со стороны украинских боевиков. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана оценка.