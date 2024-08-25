Ганчев: ВСУ обстреливают дома и авто мирных жителей в Харьковской области
Москва, 25 августа, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Украинские боевики ведут обстрелы домов мирных жителей и гражданских автомобилей на территории Харьковской области. Об этом 25 августа рассказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
По словам Ганчева, на освобождённой российскими военными части Харьковской области наблюдается неспокойная обстановка.
«ВСУ ведут обстрелы домов мирных жителей и гражданских автомобилей», — процитировало его слова «РИА Новости».
Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об ударе украинских формирований ночью по посёлку Ракитное. Он уточнил, что в результате этого погибли не менее пяти мирных жителей.
Позднее в этот же день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрела белгородского села Ракитное со стороны украинских боевиков. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана оценка.