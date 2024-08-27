Киев, 28 августа, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский оценил российские беспилотники «Орлан». На пресс-конференции 27 августа он назвал эти дроны серьёзным вызовом для Украины.

Андрей Русов Беспилотник «Орлан-10»

«У них очень много дронов-разведчиков <…>. И это действительно серьёзный вызов. Но вы же не будете, например, использовать Patriot, сбивая «Орлан»?» — посетовал он.

Также Зеленский пожаловался журналистам на нехватку средств у ВСУ для противодействия российским дронам.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Минобороны РФ показало работу разведывательного беспилотника «Орлан-10» в зоне спецоперации. Расчёты комплекса летают на тактическую глубину для разведки местности и обнаружения целей, оказывают поддержку при корректировке огня артиллерии по объектам, живой силе и технике ВСУ. Для распознавания целей дрон оборудовали оптическими приборами и тепловизором. «Орлан» способен взлетать с любого места.

Дрон может находиться от пункта управления на дальности до 200 км. Длина корпуса мини-самолёта составляет 1,8 м, размах крыльев — 3,1 м. Максимальная взлётная масса беспилотника равна 18 кг. Он может подниматься над поверхностью земли на высоту до 5–6 км, развивая скорость 90–150 км/ч, способен преодолевать в автономном режиме расстояние до 600 км, находясь в полёте до 18 часов.