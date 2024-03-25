ДНР, 25 марта, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Министерство обороны показало работу разведывательного беспилотного летательного аппарата «Орлан-10». О применении дрона в зоне проведения специальной военной операции 25 марта рассказали на официальном сайте ведомства.

ИА REGNUM БПЛА «Орлан-10»

«Операторы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» 3-го армейского корпуса Южной группировки войск круглосуточно ведут разведку целей и корректировку огня артиллерии на артёмовском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расчёты комплекса «Орлан-10» выполняют полёты на тактическую глубину для разведки местности и обнаружения целей, а также оказывают поддержку при корректировке огня артиллерии по объектам, живой силе и технике ВСУ. Для распознавания целей беспилотник оборудован специальными оптическими приборами и тепловизором. Кроме того, «Орлан» может взлетать с любого места, где возможно установить стартовую катапульту, подготовка к запуску осуществляется в течение нескольких минут.

Как передавало ИА Регнум, ранее отставной офицер украинских войск Игорь Лапин заявил, что Вооружённые силы Украины зачастую не имеют возможностей перехватить российские ударные дроны. В частности, он посетовал на то, что беспилотники типа «Орлан» находятся высоко в небе и имеющиеся у ВСУ средства поражения не способны их достать.