Киев, 27 августа, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что нападением на Курскую область власти киевского режима хотели отвлечь значительные силы армии России с покровского направления, но эта попытка провалилась.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

«Одним из заданий проведения наступательной операции на курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника с других направлений, в первую очередь это касается покровского и кураховского направлений», — рассказал он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала «Рада».

Сырский признал, что Россия эти планы разгадала, из-за чего она продолжает сосредотачивать основные усилия на покровском направлении. По его словам, ситуация на этом направлении остаётся довольно сложной для ВСУ. Украинское командование пытается сделать всё возможное, чтобы стабилизировать обстановку.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа подразделения ВСУ атаковали приграничные районы Курской области. Российские военные остановили противника, не позволив ему продвинуться вглубь региона. В области действует режим чрезвычайной ситуации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ очередным террористическим актом со стороны киевского режима.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской армии масштабной провокацией. Он пояснил, что ВСУ обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют для этого ракеты.