Москва, 27 августа, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Российские военные 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область сдерживали наступление противника, сделав из стен ИК-11 в Малой Локне крепость, сравнимую по неприступности с Брестской времён Великой Отечественной войны, пишет военкор Александр Коц в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По словам военкора, российские военные не позволили ВСУ прорваться и расширить плацдарм.

«Держались в буквальном смысле до последнего патрона, пока танки не начали бить по ним прямой наводкой», — написал Коц.

По словам самих бойцов, им удалось продержаться за счёт морального духа, внутреннего стержня и авторитета командира батальона. Когда закончились дроны, военнослужащие держали оборону исключительно с помощью автоматов.

«В какой-то момент пробилась связь. Гарнизон в колонии получил приказ на прорыв. К ним пыталась пробиться подмога, но противник простреливал все пути отхода. Боеприпасы были уже на нуле. Мужики пробили дыру в заборе и пошли на прорыв», — добавил Коц.

Он отметил, что Малую Локню украинские военные так и не захватили — на смену прорвавшимся из окружения российским бойцам подоспели морпехи, десантники и мотострелки.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России 27 августа отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню Суджанского района Курской области на машинах Marder и Stryker. Военные мотострелкового батальона заняли оборону в здании ИК-11.

По данным Минобороны, российские бойцы возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней. При попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортёров и около сотни боевиков.

Для недопущения прорыва ВСУ к Малой Локне, находясь в окружении, российские военные вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций, уточнили в ведомстве. Поддержку занимающим оборону в колонии силам осуществляли экипажи армейской авиации и артиллерия, которые наносили удары по резервам ВСУ.

ВСУ с 6 августа атакуют Курскую область, пытаясь пробиться вглубь российской территории. Подразделения ВС РФ остановили силы противника в приграничных районах, сорвав планы киевского режима. По данным на 26 августа, украинские войска на этом направлении потеряли свыше 6,6 тыс. военных.