Москва, 27 августа, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Осуждённых ИК-19 в Волгоградской области, которые оказали помощь взятым в заложники сотрудникам и заключённым, поощрят, сообщили 27 августа в пресс-бюро ФСИН.

Дмитрий Серебряков/ТАСС

«Руководством ФСИН России принято решение о поощрении осуждённых ИК-19 по Волгоградской области, оказавших 23 августа помощь сотрудникам и осуждённым, взятым в заложники, а также осуждённых, которые не поддались на провокации бандитов, проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что начальнику УФСИН России по Волгоградской области поручено довести информацию до осуждённых в установленном порядке.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа в ИК-19 четверо отбывавших там наказание преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четырёх заключённых. Спецназ Росгвардии ликвидировал преступников. В результате происшествия погибли четыре сотрудника ФСИН, четверо заключённых пострадали.

СК России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников».) и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»). В колонии работает оперативно-следственная группа, ведутся допросы, следствие устанавливает возможных сообщников преступников, а также их круг общения на свободе.