Курск, 26 августа, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Украинские боевики открыли стрельбу из танков по машинам в курском селе Погребки. В это время в автомобилях находилась семья местной жительницы Марины Касьяновой. Об этом она рассказала журналистам.

Mil.gov.ua Танки ВСУ ведут огонь

«Восемь украинских танков выехали нам навстречу и начали расстреливать наши машины… Муж не успел свернуть, и танки бахнули в их машину сразу», — вспомнила она в беседе с RT.

По словам женщины, автомобиль съехал в кювет. Марина с сыном и сестрой мужа смогли выбраться, затем они бежали по посадкам. В это время их начали преследовать дроны. Потом сын попытался вытащить отца из машины, но не смог, поскольку она была охвачена огнём. Понять, выжил ли кто-то, было невозможно. Спустя двое суток Марина получила фотографию мужа из больницы. Врачи провели мужчине восемь операций. Чудо, что он выжил, добавила женщина.

Как сообщало ИА Регнум, жительница приграничного села Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области Ирина Кириченко почти неделю скрывалась вместе с матерью в погребе своего дома от обстрелов киевских боевиков. Поначалу они слышали просто взрывы, думали, что работают установки ПВО. После 9 августа звучали автоматные и пулемётные очереди. Ирина с матерью видели, как летали ракеты. У соседей сгорел дом, у кого-то снаряды попали в забор, посекли крышу.

Украинские войска атаковали позиции российских военных в приграничных районах Курской области 6 августа. В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. Потери противника к 26 августа превысили 6200 человек.