Москва, 26 августа, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Множество интерактивных площадок, мастер-классов и экскурсий организовали в рамках выставки «Россия» для посетителей всех возрастов, включая детей и подростков. С 1 по 9 июня приуроченные к Дню детства мероприятия посетили более 360 тыс. гостей. Эмоциями от экскурсий поделились школьники и студенты.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фонтан «Дружба народов». ВДНХ, Москва

Так, ученица школы №18 из Красноярска Полина Кабанова во время посещения выставки в июне смогла поближе узнать о культуре и традициях разных регионов страны.

«Больше всего на выставке мне понравилась интерактивная экспозиция «Первые в России — стране возможностей». На экспозиции мы смотрели, как благодаря мечте и упорному труду появляются великие люди, которые строят будущее нашей страны. От выставки «Россия» у меня исключительно положительные эмоции и воспоминания на всю жизнь», — прокомментировала Полина.

Ученицу девятого класса «Школы на Заре» города Малоярославца Софию Карташову поразил масштаб выставки. Её впечатлили достижения родного края, представленные с помощью современных технологий.

Студентам третьего курса Колледжа народного хозяйства и природообустройства по специальности «Рациональное использование природохозяйственных комплексов» Евгению Егорову и Екатерине Чуверовой особенно запомнилась помощь в качестве волонтёров на стенде Калужской области. Вместе с другими учащимися строительного техникума они провели множество мастер-классов для посетителей. Проведённое на выставке время Евгений назвал событием года.

В феврале в рамках выставки проходил «Форум национальных достижений: молодёжь России», где школьники и студенты делились своими историями успеха и мотивировали на новые победы, вспомнил выпускник школы №14 города Калуги Тимур Василевский.

«Вся тематическая программа проходила в павильоне №75, где регионы России представили свои ключевые достижения, рекорды и победы. Мы успели посетить три павильона, а ещё побывали на концерте резидентов арт-кластера «Таврида», там выступали яркие, зажигательные и творческие певцы. День был наполнен яркими эмоциями, тёплыми встречами и морем фотографий», — добавил Тимур.

В день закрытия (8 июля) выставку посетила ученица Большеключищенской школы имени В. Н. Каштанкина из Ульяновской области Кира Соман. Организаторы провели всероссийский парад семьи. Тогда более 3 тыс. человек прошли по ВДНХ под лозунгом «Россия — семья семей». Киру удивил масштаб выставки и уникальность каждого из множества павильонов.

Как сообщало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» проводилась на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. За это время на её площадке прошли 689 звёздных концертов, свыше 800 мероприятий деловой программы, 41 зарядка, 22 флешмоба, 19 масштабных фестивалей. Гостям представили экспозиции 89 регионов страны, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку посетили более 18,5 млн человек. После её завершения организаторы запустили онлайн-маршруты, позволяющие совершить виртуальную прогулку по павильонам ВДНХ и изучить экспозиции выставки из любой точки мира в формате 360 градусов.