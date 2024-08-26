Уфа, 26 августа, 2024, 22:03 — ИА Регнум. В городе Стерлитамаке в Башкирии умер второй пострадавший при возгорании газопровода на нефтехимическом заводе, сообщила руководитель пресс-службы минздрава республики Мария Апкаримова.

Telegram/МЧС

«Скончался, был в реанимации в крайне тяжёлом состоянии», — передаёт её слова «Газета.Ru».

Ранее минздрав Башкирии сообщил, что один из пострадавших скончался в больнице. Отмечалось, что другой пациент получает лечение в ожоговом отделении. Он находился в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошло возгорание на трубопроводе. Высота факельного горения составила около 50 метров. В результате инцидента пострадали три человека. Врачи оценивали состояние двоих пациентов как тяжёлое, одного — как крайне тяжёлое.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).