Омск, 26 августа, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

Стрингер/ТАСС

«В 23:06 (20:06 мск) — полная ликвидация», — отметили представители ведомства.

Днём 26 августа местные жители опубликовали в социальных сетях кадры горящего здания Омского нефтеперерабатывающего завода, отметив, что сразу в нескольких районах города был слышен звук взрыва.

Как передавало ИА Регнум, площадь возгорания на НПЗ составила около 1 тыс. кв. м. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщал, что на заводе сработали средства автоматизированного пожаротушения. В ликвидации возгорания участвовали 27 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Глава региона информировал, что причины инцидента уточняются. В результате пожара погиб один из сотрудников завода.

По факту возгорания на НПЗ Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК РФ). По данным следствия, на заводе загорелось технологическое оборудование.