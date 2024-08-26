Омск, 26 августа, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Омске, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Омской области 26 августа.

СУ СК Российской Федерации по Омской области

Дело возбудили по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

По данным следствия, на заводе загорелось технологическое оборудование, ЧП зафиксировала автоматическая система безопасности. Его обстоятельства и причины устанавливаются. В результате пожара есть пострадавшие среди сотрудников предприятия.

Проверку после пожара на территории нефтезавода организовала прокуратура. На место выехал исполняющий обязанности прокурора Советского округа Павел Умрихин, уточнили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, днём 26 августа жители Омска опубликовали кадры пожара на нефтеперерабатывающем предприятии. По словам горожан, звук взрыва слышали сразу в нескольких районах города.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в Telegram-канале о семи госпитализированных. Состояние одного из пострадавших тяжёлое. Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали два человека.