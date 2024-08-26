Киев, 26 августа, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Киевская гидроэлектростанция (ГЭС) якобы не получила существенного ущерба после ракетного удара, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на главу областной военной администрации (ОВА) Руслана Кравченко.

Global Look Press/Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency

Так, представителю киевского режима задали вопрос об уроне, который был нанесён инфраструктуре Киевской ГЭС в результате ракетных ударов. По его словам, коммуникации электростанции, в частности главная киевская дамба, не получили повреждений.

«Также повреждены инфраструктурные объекты. Сейчас все службы работают на месте по ликвидации», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ВС России 26 августа нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты были поражены.

Об ударе по ГЭС российское министерство не сообщало. Объектами удара ВС РФ утром 26 августа стали электроподстанции в девяти регионах Украины, проинформировало Минобороны позднее. В результате удара отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения, отмечалось в заявлении. Также Минобороны сообщило, что в ходе удара поражались газокомпрессорные станции, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы Украины, и места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами.

Власти Киевской области заявили, что в регионе были поражены два объекта энергетики. Украинские СМИ сообщили, что серьёзные повреждения получила, в частности, Киевская ГЭС. Отмечалось, что поражены наземная часть и машинный зал станции. На опубликованных в Сети записях, в частности, видны значительные разрушения полотна дамбы. На объекте продолжается пожар, следует из видео.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 августа вновь напомнил, что в ходе спецоперации российские войска наносят удары только по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам.