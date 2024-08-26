Волгоград, 26 августа, 2024, 17:07 — ИА Регнум. В исправительной колонии ИК-19 в Волгоградской области, где 23 августа заключённые захватили в заложники 12 человек, осуждённые могли получить деньги за перевыполнение плана работ или приобрести самогон, изготовляемый прямо на территории учреждения, а также мобильные телефоны, сообщил 26 августа Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Кроме того, заключённые могли за дополнительную плату получать больше передач и свиданий, а также «халтурок», отмечается в сообщении.

По этой информации, в 2021 году обыски в колонии стали проводить чаще, но тем не менее у осуждённых оставалась возможность приобретать смартфоны. Ранее же в ИК-19 кнопочные телефоны, по сведениям Telegram-канала, можно было купить по цене до 10 тыс. рублей, смартфоны — по цене до 40 тыс. рублей, айфоны — по цене от 40 тыс. рублей.

Информация о том, что сотрудники указанной исправительной колонии поощряли осуждённых самогоном и средствами мобильной связи, является фейковой, заявила позднее пресс-служба ФСИН.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа в ИК-19 четверо отбывавших там наказание преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четырёх заключённых. Спецназ Росгвардии ликвидировал преступников. В результате происшествия погибли четыре сотрудника ФСИН и четверо заключённых.

СК России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников».) и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»). В колонии работает оперативно-следственная группа, ведутся допросы, следствие устанавливает возможных сообщников преступников, а также их круг общения на свободе.