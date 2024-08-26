Волгоград, 26 августа, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Информация о поощрении осужденных самогоном и смартфонами в ИК-19 в Волгоградской области, где 23 августа произошел захват заложников, не соответствует действительности, сообщили 26 августа в пресс-службе регионального УФСИН.

Известия/Кристина Кормилицына

«Информация о том, что в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области сотрудники учреждения поощряли осужденных самогоном и средствами мобильной связи, является фейковой», — сообщили RT в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ряде СМИ появилась информация, что заключённые в ИК-19 якобы обладали доступом к покупке телефонов, а также имели возможность получать дополнительные передачи и даже занимались самогоноварением.

23 августа в ИК-19 четверо отбывавших там наказание преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четырёх заключённых. Спецназ Росгвардии ликвидировал преступников. В результате происшествия погибли четыре сотрудника ФСИН и четверо заключённых.

СК России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников».) и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»). Сотрудников ИК-19 начали допрашивать. В колонии работает оперативно-следственная группа. Следствие устанавливает возможных сообщников преступников, захвативших заложников, а также их круг общения на свободе.