Волгоград, 26 августа, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Осуждённый Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области, сообщили 26 августа в региональном управлении ФСИН.

Росгвардия

Отмечается, что ведомство сообщит родственникам о местонахождении Хусинова в установленном законом порядке, пишет RT.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа в ИК-19 четверо отбывавших там наказание преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четырёх заключённых.

Спецназ Росгвардии ликвидировал преступников. В результате происшествия погибли четыре сотрудника ФСИН, четверо заключённых пострадали. СК России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников».) и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

Ранее СМИ сообщили, что один из заключённых, который может быть причастен к захвату заложников, уроженец Узбекистана Темур Хусинов.

Позже мать Хусинова заявила, что на опубликованных в Сети кадрах её сына нет, а через два месяца он должен был выйти на свободу. Она сообщила, что хочет узнать, где её сын и в каком состоянии, но на территорию ИК её не пускают.