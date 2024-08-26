Москва, 26 августа, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Мать заключённого ИК-19 в Волгоградской области Темура Хусинова, который может быть причастен к захвату заложников в колонии, заявила, что на опубликованных в Сети кадрах её сына нет, а через два месяца он должен был выйти на свободу.

AP/TASS

«Моего сына там (на видеокадрах) нет, поймите. Кто там это вытворял — совершенно другие люди», — сказала она РИА «Новости».

По её словам, она хочет узнать, где её сын и в каком состоянии, но на территорию ИК её не пускают.

Женщина также подтвердила, что её сын родился в 1995 году и является уроженцем Узбекистана, до выхода из колонии её сыну остаётся всего два месяца.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа в ИК-19 четверо отбывавших там наказание преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четырёх заключённых.

Спецназ Росгвардии ликвидировал преступников. В результате происшествия погибли четыре сотрудника ФСИН, четверо заключённых пострадали.

СК России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников».) и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

Ранее стало известно, что один из заключённых, который может быть причастен к захвату заложников, уроженец Узбекистана Темур Хусинов был приговорён к шести годам лишения свободы за то, что забил до смерти прохожего. Преступник должен был выйти на свободу в ноябре. Как следует из материалов уголовного дела, инцидент произошёл в 2018 году.