Саратов, 26 августа, 2024, 15:19 — ИА Регнум. В Энгельсе в результате атаки украинских беспилотников несколько автомобилей получили повреждения от обломков беспилотников. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы района Михаил Исаев.

Администрация Энгельского района

«Выбитые стекла также попали на парковку у здания. Степень повреждения автомобилей оценят в ближайшее время для выплаты компенсаций», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава района добавил, что всех жильцов пострадавшего дома на время обследования эвакуировали. Кроме того, на месте атаки дрона был развёрнут оперативный штаб по оказанию необходимой помощи жильцам.

«В постоянном режиме на месте будут дежурить представители местной администрации, чтобы оперативно решать все вопросы. В случае необходимости будет предоставляться размещение», — добавил Исаев.

Как передавало ИА Регнум, Саратовская область подверглась атаке украинских беспилотников ранним утром 26 августа. По данным Минобороны России, военные обезвредили в регионе девять воздушных целей. Международный аэропорт Гагарин временно ограничил приём и отправку рейсов.

В городе Энгельсе получил повреждения многоэтажный дом на улице Пушкина, пострадавших нет. В результате попадания обломков БПЛА в жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове пострадали четыре человека.