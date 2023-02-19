Москва, 19 февраля, 2023, 09:16 — ИА Регнум. ВСУ атаковали позиции российских войск на американском броневике MRAP MaxxPro и попали под ответный огонь. Видеозапись, сделанную украинским дроном, опубликовал 19 февраля телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Staff Sgt. Jordan Sivayavirojna/Global Look Press Американский броневик MaxxPro

В кадре американская бронемашина ведёт огонь из пулемёта Browning M2 калибра 12,7 мм. Бойцы, находящиеся в окопах, дважды стреляют по ней из гранатомёта, после чего съёмка прерывается.

«Странно, что пулемёт стреляет в противоположную сторону от гранатомётчика. Возможно укры попали в засаду», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Бой произошёл на поле за жилыми домами, но где именно — не говорится. По деревне в момент перестрелки ехал легковой автомобиль. Исход перестрелки неизвестен.