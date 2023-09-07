Вашингтон, 7 сентября, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки передадут Украине 190 колёсных броневых машин с усиленной противоминной защитой MRAP. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщила посол США в Киеве Бриджет Бринк.

Simon Klingert/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Бронемашина MRAP

«Соединённые Штаты предоставят Киеву 190 MRAP», — написала посол на своей станице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Также 7 сентября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе регулярного брифинга сообщила о новом пакете военной помощи Украине в размере 600 миллионов долларов.

В новый пакет военной помощи вошли оборудования для усиления средств ПВО Украины, боеприпасы для артиллерии и реактивных систем залпового огня, снаряды калибра 105 мм, средства радиоэлектронной борьбы и оборудование для разминирования.

Как передавало ИА Регнум, ранее минобороны США официально объявило о передаче Украине танковых бронебойных снарядов с обеднённым ураном на общую сумму до 175 миллионов долларов. Отмечалось, что боеприпасы предназначены для американских танков Abrams, которые ВСУ могут получить до конца осени.