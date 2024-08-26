Курск, 26 августа, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Пострадавшим при нападении ВСУ на Курскую область выплатили 543 млн рублей, сообщил 26 августа замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Финансовую помощь получили уже более 36 тыс. человек на сумму 543 млн рублей», — сказал Шаров.

Он добавил, что за сутки порядка 1,5 тыс. заявлений на выплату были зарегистрированы на сайте государственных услуг. Перед этим пострадавшим жителям приграничья осуществили выплаты на 126 млн рублей по 8 тыс. ранее поданных заявлений.

Кроме того, по данным Шарова, в 28 регионах России функционируют 197 пунктов временного размещения (ПВР), в которых размещены более 11,5 тыс. человек, включая свыше 3,5 тыс. детей.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа МЧС проинформировало, что более 100 т гуманитарной помощи за сутки доставлено в Курскую область.

Президент России Владимир Путин на совещании 22 августа поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова об автоматическом режиме выплаты в размере 15 тыс. рублей для жителей региона, покинувших приграничную зону.