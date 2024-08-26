Саратов, 26 августа, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Последствия попадания украинского беспилотника в самый высокий многоквартирный дом в Саратове опубликовали в Сети.

Кадр из видео

На кадрах видно, что дрон повредил панорамное остекление, электропроводку, а также снёс внутренние стены и перегородки жилых помещений.

Как передавало ИА Регнум, Саратовская область подверглась атаке украинских беспилотников ранним утром 26 августа. По данным Минобороны России, военные обезвредили в регионе девять воздушных целей. Международный аэропорт Гагарин временно ограничил приём и отправку рейсов.

В городе Энгельсе получил повреждения многоэтажный дом на улице Пушкина, пострадавших нет. В результате попадания обломков БПЛА в жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове пострадали четыре человека.

Вместе с этим в Саратове и Энгельсе развернули оперативные штабы для помощи жильцам повреждённых домов.