Саратов, 26 августа, 2024, 11:00 — ИА Регнум. В Саратове и Энгельсе развернули оперативные штабы для помощи жильцам домов, повреждённых в результате атаки беспилотников. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе регионального правительства.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Такое поручение дал губернатор Роман Бусаргин после выездов к местам происшествий», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что обратиться за помощью и дополнительной информацией также можно по единому номеру телефона 112.

В настоящее время специалисты продолжают обследовать повреждённые дома, после чего будет принято решение о том, когда жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

Как передавало ИА Регнум, Саратовская область подверглась атаке украинских беспилотников ранним утром 26 августа. По данным Минобороны России, военные обезвредили в регионе девять воздушных целей. Международный аэропорт Гагарин временно ограничил приём и отправку рейсов.

В городе Энгельсе получил повреждения многоэтажный дом на улице Пушкина, пострадавших нет. В результате попадания обломков БПЛА в жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове пострадали четыре человека.