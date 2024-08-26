Ивано-Франковск, Украина, 26 августа, 2024, 09:28 — ИА Регнум. В Ивано-Франковской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает 26 августа агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА Регнум

«Взрывы в Ивано-Франковской области», — говорится в сообщении агентства.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, ранее 26 августа украинские СМИ сообщили о взрывах в окрестностях Киева, а также в Днепропетровске, Одессе и Львовской области.

25 августа администрация Сумской области заявила о повреждении объектов инфраструктуры в Сумах. При этом с вечера 24 августа в регионе была объявлена воздушная тревога.