Киев, 26 августа, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в окрестностях Киева на фоне воздушной тревоги, сообщает 26 августа украинское издание «Главком» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В окрестностях Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 августа администрация Сумской области заявила о повреждении объектов инфраструктуры в Сумах. При этом с вечера 24 августа в регионе была объявлена воздушная тревога.

21 августа глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о повреждении одного из объектов инфраструктуры. По его словам, также получила повреждения линия электропередачи.